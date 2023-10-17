К октябрю 2023 года охват населения Белгородской области системами оповещения достиг 82% при допустимом уровне 75%. Об этом сообщили в правительстве региона.

Там отметили, что «за последнее время» система оповещения расширилась практически вдвое, но мероприятия по ее развитию и модернизации носят плановый характер. В 2021 году на эти цели было выделено 16 млн руб., в 2022-м — 36,5 млн руб., в 2023-м — 68 млн руб. «С учетом текущей оперативной обстановки распоряжением губернатора Белгородской области из резервного фонда дополнительно выделено более 16 млн руб. на усиление систем оповещения в Шебекинском и Валуйском городских округах»,— добавили в облправительстве.

В ближайшее время уровень обеспеченности региона системами оповещения планируется увеличить с 82% до 100%. Точная сумма затрат будет известна после подготовки проектной документации. Работы планируется финансировать из бюджета области и муниципалитетов. Мероприятия хотят провести в несколько этапов, начиная с приграничных муниципалитетов. До 10 ноября планируется создать межведомственную комиссию, в состав которой войдут представители министерства цифрового развития, министерства финансов и бюджетной политики, управления региональной безопасности, регионального главка МЧС и «научные специалисты белгородских вузов».

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Алина Морозова

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