НАУФОР: число квалифицированных инвесторов может снизиться в 8 раз

При повышении имущественного ценза до 24 млн руб. число квалифицированных инвесторов в России может уменьшиться почти в восемь раз. Такой прогноз представила Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), его приводит Forbes.

По оценке НАУФОР, действующим критериям соответствуют 380 тыс. инвесторов. Однако, если сумма, необходимая для подтверждения статуса, увеличится до 24 млн руб., их останется менее 50 тыс.

По данным НАУФОР, квалифицированные инвесторы составляют около 60% в обороте на рынке акций. 73% всех активов сосредоточены на счетах квалифицированных инвесторов.

Ассоциация видит несколько отрицательных последствий повышения имущественного ценза: снижение возможности восстановления и увеличения ликвидности рынка; ограничение привлечения клиентов брокерами, и, в частности, существенное ограничение числа инвесторов в доверительное управление и ПИФ.

В НАУФОР также прогнозируют увеличится отток средств в альтернативные инструменты, в том числе криптовалютные, а также на зарубежные рынки. Снизится привлекательность рынка для иностранных эмитентов и инвесторов, но при этом повысится уязвимость инвесторов от волатильности, а также вырастет стоимость заимствований для государства и предприятий.

Сейчас имущественный порог для квалифицированного инвестора составляет 6 млн рублей. Центробанк согласовал повышение этого критерия в четыре раза в июле: сначала до 12 млн руб., затем — еще вдвое. По словам главы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута, ЦБ может повысить ценз до 12 млн руб. через год после принятия соответствующего закона. Но 17 октября закон так и не приняли.

Подробности — в материале «Ъ» «КНУР и пряник для инвестора».

Анастасия Ларина