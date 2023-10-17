В Купчино появится сквер для людей с нарушениями зрения

В петербургском Купчино разобьют сквер, спроектированный с учетом рекомендаций офтальмологов, рассказал глава администрации Фрунзенского района Константин Серов телеканалу «Санкт-Петербург».

С просьбой открыть такой сквер в районную администрацию обратились сотрудники клиники «Микрохирургия глаза» имени С.Н. Федорова. Новое общественное пространство откроют рядом с клиникой, расположенной на улице Ярослава Гашека. Сроки открытия пока не называются.

Врачи-офтальмологи проконсультировали администрацию района. Они рассказали, что для людей, у которых развивается дальтонизм, полезно рассматривать кусты разных цветов. Для тех, кто имеет нарушения остроты зрения — близорукость или дальнозоркость — установят зеркала и увеличительные стекла.

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что в августе во Фрунзенском районе началось благоустройство Федоровского сквера. Завершить работы планируется к сентябрю 2024 года.

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