В Петербурге началось благоустройство Федоровского сквера

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга началось благоустройство Федоровского сквера, сообщили в пресс-службе администрации района.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году будет установлено наружное освещение, распланирована территория, проложены пешеходные дорожки, высажены кусты и деревья.

В настоящее время начата установка строительных ограждений, которые расположатся по периметру сквера у улиц Бухарестской, Ярослава Гашека, Загребского бульвара и Дунайского проспекта. Благоустройство планируется завершить в сентябре 2024 года.

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