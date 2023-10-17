В Екатеринбурге из колонии-поселения сбежали двое осужденных

В Екатеринбурге с участка колонии-поселения ИК-2 сбежали двое осужденных. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области «Ъ-Урал» рассказали, что это произошло рано утром 15 октября. Один из сбежавших был судим за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК), а второй за умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ).

После побега они отправились в Кировград. Их поймали спустя несколько часов после того, как в полицию обратился мужчина, на которого напали осужденные. По итогу в отношении сбежавших возбудили уголовное дело за побег из места лишения свободы, ареста или стражи (ч.2 ст. 313 УК РФ).

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что выявили и задержали беглецов сотрудники уголовного розыска территориального ОВД. Впоследствии осужденные были переданы прибывшим на место происшествия представителям ГУФСИН. Потерпевшим оказался житель Кировграда, работающий грузчиком в компании «Сима-ленд».

Оба задержанных и до побега из колонии имели ряд судимостей, в том числе за причастность к кражам, грабежам, хулиганству, хищению транспортного средства, умышленному причинению вреда здоровью.

Напомним, в конце августа из колонии-поселение №45 в пос. Восточный в Свердловской области сбежал 31-летний осужденный. В колонию-посления он попал за смертельное ДТП (ст. 264, ч. 4 п. «б» УК РФ). После побега в отношении также возбудили уголовное дело.

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