Силовики задержали осужденного, сбежавшего из свердловской колонии

Сотрудники отдела розыска и полиции 31-летнего Ивана Григорьева, сбежавшего колонии-поселение №45 в пос. Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. За побег в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 313 УК РФ, по которой ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ КП-45 ГУФСИН России по Свердловской области Фото: ФКУ КП-45 ГУФСИН России по Свердловской области

Напомним, мужчина попал в колонию-посление за смертельное ДТП (ст. 264, ч. 4 п. «б» УК РФ). Он был приговорен к пяти годам лишения свободы. Днем 30 августа он самовольно покинул место заключения, после чего был объявлен в розыск.

Днем 5 сентября его задержали в Алапаевске сотрудники отдела розыска ГУФСИН и отдела МВД России «Алапаевский».

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