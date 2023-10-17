В СКР поручили повторно возбудить дело по обману дольщиков дома на улице МОПРа

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело о нарушении прав участников долевого строительства многоквартирного дома по улице МОПРа в Краснодаре. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

В 2015 году на основании представленных в суд поддельных документов здание признали незаконной постройкой, подлежащей сносу. Сейчас объект подготавливают к ликвидации, в признании его долгостроем было отказано.

Ранее в СУ СКР по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело. Но зампрокурора Центрального округа Краснодара Григорий Семенюта отменил это постановление. Следователи обжаловали решение прокурору Центрального округа Сергею Прихленко и зампрокурора Краснодарского края Валерию Чернобровкину, но безрезультатно. Дольщики не согласны с действиями прокуратуры. Они отмечают, что ведомство препятствует восстановлению их нарушенных прав, отменив принятое следователями решение о возбуждении уголовного дела.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову повторно возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования. Глава регионального ведомства также должен будет разъяснить потерпевшим их право на обжалование решений органов прокуратуры, в том числе в судебном порядке.

Татьяна Ручкина

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