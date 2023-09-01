Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обмана дольщиков долгостроя в Краснодаре

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращениям дольщиков краснодарского долгостроя по улице МОПР, заявивших о нарушении прав. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

В 2015 году на основании представленных в суд поддельных документов дом признали незаконной постройкой, подлежащей сносу. Дольщики считают, что документы, послужившие основанием к изменению категории земельного участка, являются сфальсифицированными. Сейчас строение долгостроем не признается и готовится к сносу.

Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Татьяна Ручкина

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