Мать сгоревших в Брюховецком районе детей уехала к мужу в зону СВО

Детей, погибших при пожаре в Брюховецком районе Кубани, оставила на попечение бабушке и дедушке их мать. Сама женщина уехала к мужу в зону проведения СВО, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

В огне погибли 6- и 7-летняя девочки. Их 60- и 62-летние пожилые родственники также сгорели во время пожара.

Краевой следком по факту случившегося возбудил уголовное дело. Сейчас устанавливаются причины и очаг возгорания.

Вячеслав Рыжков

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