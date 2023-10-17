На Кубани расследуют гибель двух взрослых и двух детей во время пожара

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме, во время которого погибли четыре человека. Среди жертв возгорания двое маленьких детей, сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Огонь вспыхнул в ночь на 17 октября в одном из домов на улице Южной в хуторе Сопова Балка в Брюховецком районе Кубани. В это время в здании находились 60- и 62-летние супруги и их 6- и 7-летняя внучки. Пожарных на место происшествия вызвали очевидцы. На пепелище спасатели обнаружили четыре тела.

Сейчас следователи проводят все необходимые проверки. Будут установлены причина и очаг возгорания.

Вячеслав Рыжков

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