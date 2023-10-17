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В Самарской области расследуют инцидент на школьной линейке

Начата проверка из-за происшествия со школьниками в понедельник, 16 октября, в Самарской области. Инцидент произошел утром на линейке в учебном заведении села Ташелка. О нем силовикам сообщили по телефону. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского района.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Несколько учащихся упали в обморок, при этом первая помощь была оказана не всем нуждающимся, один из детей якобы получил травму от удара об батарею, о чем не сообщено родителям»,— говорится в сообщении.

На сегодняшний день трое учащихся госпитализированы в детскую городскую клиническую больницу в Тольятти. Их жизнь вне опасности.

Прокуратура проводит проверку совместно с представителями Роспотребнадзора. Они оценят работу должностных лиц школы.

Ранее в школе Самары обрушился потолок. По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина региональное следствие начало проверку.

Георгий Портнов

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