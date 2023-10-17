Напавший на водителя газовой службы в Удмуртии страдал психическим заболеванием

Убивший сотрудника газовой службы и угнавший его автомобиль в начале октября в Удмуртии мужчина страдал психическим заболеванием. Об этом со ссылкой на руководителя следственного управления СК России по республике Рустама Тугушева пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

«Мы установили личность нападавшего — это 31-летний житель Тюменской области, который страдал психическим заболеванием»,— рассказал Рустам Тугушев.

По его словам, мужчина жил с матерью в Тюменской области, но 26 сентября взял такси и поехал в Удмуртию, где у него не было знакомых. Вечером 3 октября у придорожного кафе в Можге он увидел подъехавший автомобиль газовой службы и сел в него. Потребовавшего от него выйти из машины водителя он ударил несколько раз ножом. Напарник водителя смог убежать и сообщить о нападении. Водитель впоследствии скончался.

Мужчина на угнанном автомобили поехал в сторону села Алнаши, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии он скончался.