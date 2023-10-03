Житель Удмуртии убил сотрудника газовой службы и на его авто устроил ДТП

В Можге мужчина убил водителя автомобиля аварийно-спасательной службы, угнал его автомобиль «ГАЗ Соболь» и устроил ДТП на трассе в Алнашском районе. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, по предварительным данным вечером 3 октября мужчина 1992 года рождения напал на водителя служебного автомобиля аварийно-спасательной газовой службы и ранил его ножом и угнал его автомобиль. От полученных ранений тот скончался.

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По данным ГИБДД Удмуртии, после этого полиция объявила план «Перехват». Угнанный автомобиль вскоре заметили, однако мужчина на требования остановиться не реагировал. За ним устроили погоню, при этом водитель «ГАЗ» нарушал правила дорожного движения и создавал опасность для других автомобилистов. В районе села Алнаши на трассе М-7 Волга он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания» под управлением мужчины 1968 года рождения. В результате водитель «ГАЗ» от полученных травм скончался на месте происшествия, водителю грузовика оказали медицинскую помощь.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следственное управление СК по Удмуртии возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).