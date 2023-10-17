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Коммерсантъ FM
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Заместитель руководителя Call-центра в отдел по работе с делегатами, отдел конференций ИД «Коммерсантъ»

Обязанности:

  • организация работы отдела;
  • формирование личного плана продаж и плана продаж по направлению, ответственность за их выполнение;
  • личные продажи — своя база клиентов (обязательно!);
  • общение с клиентами и партнерами в рамках реализации проектов, ведение деловой переписки;
  • развитие и расширение клиентской базы данных;
  • отслеживать плановые показатели и результаты работы сотрудников;
  • работа в CRM;
  • участие и помощь в деловых мероприятиях;
  • опыт ведения нескольких проектов одновременно.

Требования:

  • высшее образование;
  • релевантный успешный опыт работы в аналогичной должности (опыт в продажах и общении с клиентами) от 3х лет;
  • грамотная устная и письменная речь;
  • ответственность, стрессоустойчивость, коммуникабельность.

Условия:

  • мы предлагаем работу в стабильной компании;
  • офис в Сити;
  • заработная плата: оклад +%; (оклад обсуждается по результатам собеседования);
  • график работы 5/2 с 9.00 до 18.00 либо с 10.00 до 19.00 (офис).

Контакты для отправки резюме:

Мария Синдинская msindinskaya@kommersant.ru

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