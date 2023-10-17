Заместитель руководителя Call-центра в отдел по работе с делегатами, отдел конференций ИД «Коммерсантъ»
Обязанности:
- организация работы отдела;
- формирование личного плана продаж и плана продаж по направлению, ответственность за их выполнение;
- личные продажи — своя база клиентов (обязательно!);
- общение с клиентами и партнерами в рамках реализации проектов, ведение деловой переписки;
- развитие и расширение клиентской базы данных;
- отслеживать плановые показатели и результаты работы сотрудников;
- работа в CRM;
- участие и помощь в деловых мероприятиях;
- опыт ведения нескольких проектов одновременно.
Требования:
- высшее образование;
- релевантный успешный опыт работы в аналогичной должности (опыт в продажах и общении с клиентами) от 3х лет;
- грамотная устная и письменная речь;
- ответственность, стрессоустойчивость, коммуникабельность.
Условия:
- мы предлагаем работу в стабильной компании;
- офис в Сити;
- заработная плата: оклад +%; (оклад обсуждается по результатам собеседования);
- график работы 5/2 с 9.00 до 18.00 либо с 10.00 до 19.00 (офис).
Контакты для отправки резюме:
Мария Синдинская msindinskaya@kommersant.ru