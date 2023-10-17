«Яндекс» пока не планирует запускать беспилотные такси в Сочи

Испытания беспилотных такси «Яндекса», которые стартовали на федеральной территории «Сириус», пока не планируют проводить в Сочи и других городах Краснодарского края. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в PR-службе беспилотных технологий «Яндекса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«Тестирование уже началось, беспилотные автомобили начали ездить в Сириусе. В данный момент мы собираем заявки и будем поэтапно открывать доступ для пользователей»,— сообщили нашему изданию.

Стоимость поездки на роботакси в компании пока не определили. Известно, что курсировать по Сириусу будут 20 машин марки Hyundai Sonata, которая составляет основу беспилотного флота «Яндекса».

Пассажирам беспилотного такси «Яндекса» в Сириусе будут доступны несколько точек для посадки и высадки. Роботакси будет курсировать около университета «Сириус», «Сочи-Парка», отелей Delta Sirius и Gamma Sirius.

Вячеслав Рыжков

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