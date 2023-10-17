В Самарской области индекс потребительских цен вырос на 5%

Индекс потребительских цен по Самарской области в сентябре текущего года составил 100,90%. По сравнению с декабрем минувшего года он увеличился почти на 5%. Об этом сообщает Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, индекс потребительских цен на продовольственные товары в Самарской области в сентябре 2023 года был равен 100,93%. На непродовольственные товары в регионе в отчетном периоде он составил 101,38%. При этом индекс потребительских цен на услуги в Самарской области в сентябре текущего года был равен 100,21%.

В сентябре минувшего года показатель по региону по сравнению с декабрем 2021 года достиг 111,33%. Это один из ключевых показателей, характеризующих фактически сложившийся уровень инфляции.

Ранее стало известно о том, что годовая инфляция в Самарской области увеличилась на 0,85 п.п., до 4,08%. Показатель региона в очередной раз оказался выше аналогичных значений в Приволжском федеральном округе (2,70%) и России в целом (3,25%).

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Инфляцию задели санкции».

Георгий Портнов