СК РФ завершил расследование теракта, в котором погиб Владлен Татарский

Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование уголовного дело по факту теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. В сообщении пресс-службы ведомства указали, что преступление длительное время готовили на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Его фигурантом по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ и ч. 4 ст. 327 УК стала Дарья Трепова (внесена в официальный перечень террористов и экстремистов), а также по ч. 2 ст. 316 УК РФ Дмитрий Касинцев, который обвиняется в укрывательстве девушки в своей квартире после взрыва в кафе на Университетской набережной Васильевского острова, который повлек смерть военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).

По версии следствия, это преступление в течение длительного времени готовили на Украине люди, которые выступают против проведения Россией специальной военной операции. В ведомстве добавили, что взрыв организовали в целях устрашения населения, дискредитации органов органов власти страны, а также для того чтобы побудить людей отказаться от своих взглядов на действия Вооруженных сил РФ. Дело передано в Генеральную прокуратуру на утверждение обвинения, в дальнейшем оно будет направлено в суд.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Дмитрию Касинцеву продлили домашний арест до 11 октября.

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