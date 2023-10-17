В Екатеринбурге в осенний призыв в армию отправят более 600 человек
В Екатеринбурге в течение осеннего призыва на службу в армию отравят более 600 человек. Об этом в ходе заседания комиссии по безопасности жизнедеятельности населения в городской думе. Председатель комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин отметил, что, по данным на 13 октября, призывными комиссиями было призвано более 200 человек.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Замначальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Свердловской области Андрей Аникин рассказал, что в период весеннего призыва в Екатеринбурге было приглашено около 8 тыс. человек. Для прохождения военной службы направлено около 800 мужчин, что составило более 18,5% от нормы призыва, установленной в регионе.
«Особое внимание при проведении призыва необходимо уделить по розыску граждан, которые длительное время уклоняются от воинской обязанности. По итогам весенней призывной компании указанная категория составляла порядка 9% от общего количества призывников»,— отметил господин Аникин.
Напомним, в целом в Свердловской области в период осеннего призыва в армию планируется направить более трех тыс. человек. В областном военкомате заявляли, что срочников не будут направлять на службу в новые регионы РФ или в зону СВО.