В Екатеринбурге в осенний призыв в армию отправят более 600 человек

В Екатеринбурге в течение осеннего призыва на службу в армию отравят более 600 человек. Об этом в ходе заседания комиссии по безопасности жизнедеятельности населения в городской думе. Председатель комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин отметил, что, по данным на 13 октября, призывными комиссиями было призвано более 200 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Замначальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Свердловской области Андрей Аникин рассказал, что в период весеннего призыва в Екатеринбурге было приглашено около 8 тыс. человек. Для прохождения военной службы направлено около 800 мужчин, что составило более 18,5% от нормы призыва, установленной в регионе.

«Особое внимание при проведении призыва необходимо уделить по розыску граждан, которые длительное время уклоняются от воинской обязанности. По итогам весенней призывной компании указанная категория составляла порядка 9% от общего количества призывников»,— отметил господин Аникин.

Напомним, в целом в Свердловской области в период осеннего призыва в армию планируется направить более трех тыс. человек. В областном военкомате заявляли, что срочников не будут направлять на службу в новые регионы РФ или в зону СВО.

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