В ТЦ «Пассаж» в Екатеринбурге заканчивают строительство фуд-маркета

В Екатеринбурге перенесли открытие фуд-маркета в торговом центре «Пассаж», но по словам совладелицы агентства Dream Team Event Марии Швецовой, строительные работы подходят к концу. «Проект сейчас на завершающей стадии ремонта — то есть ремонтируются юниты (арендаторы)»,— прокомментировала «Ъ-Урал» госпожа Швецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Когда именно откроют новое пространство пока неизвестно, по предварительным данным оно пройдет не в октябре, а позже. Отметим, что изначально фуд-маркет планировали открыть в конце лета.

Напомним, в ТЦ на месте ресторана «Мамина мама» планируют открыть фуд-маркет с 13 ресторанными точками. Здесь будут представлены популярные кухни: грузинская, итальянская, азиатская и другие. Зал будет рассчитан на одновременное посещение 250 гостей. Несколько лет назад фуд-маркет Estory был открыт в ТРЦ «Гринвич».

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