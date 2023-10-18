В ТЦ «Пассаж» в Екатеринбурге заканчивают строительство фуд-маркета
В Екатеринбурге перенесли открытие фуд-маркета в торговом центре «Пассаж», но по словам совладелицы агентства Dream Team Event Марии Швецовой, строительные работы подходят к концу. «Проект сейчас на завершающей стадии ремонта — то есть ремонтируются юниты (арендаторы)»,— прокомментировала «Ъ-Урал» госпожа Швецова.
Фото: Проектная документация
Когда именно откроют новое пространство пока неизвестно, по предварительным данным оно пройдет не в октябре, а позже. Отметим, что изначально фуд-маркет планировали открыть в конце лета.
Напомним, в ТЦ на месте ресторана «Мамина мама» планируют открыть фуд-маркет с 13 ресторанными точками. Здесь будут представлены популярные кухни: грузинская, итальянская, азиатская и другие. Зал будет рассчитан на одновременное посещение 250 гостей. Несколько лет назад фуд-маркет Estory был открыт в ТРЦ «Гринвич».