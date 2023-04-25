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В ТЦ «Пассаж» в Екатеринбурге откроют фуд-маркет с 13 ресторанными точками

Летом 2023 года в торговом центре «Пассаж» в Екатеринбурге откроется фуд-маркет с 13 ресторанными точками, рассказала «Ъ-Урал» директор фуд-маркета Estory в ТРЦ «Гринвич» и соучредитель агентства событий DreamTeam Мария Швецова.

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Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

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Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

По ее словам, новая гастроточка расположится на площадке закрытого ресторана «Мамина Мама». Резиденты представят самые популярные у екатеринбуржцев кухни — грузинскую, итальянскую, азиатскую и другие. Зал будет рассчитан на одновременное посещение 250 гостей.

Проектом занимается компания DreamTeam, которая организовывала фуд-маркет Estory в ТРЦ «Гринвич». Ранее директор по маркетингу и соучредитель агентства Екатерина Шихова заявила, что развитие Estory «идет верным путем», а об этом говорят стабильные показатели посещаемости и среднего чека.

Напомним, «УГМК-Застройщик» в прошлом году приступил к строительству крупного проекта — в квартале «Екатеринбург-Сити» появится гастромолл.

Полина Хабарова

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