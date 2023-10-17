Объявлен поиск подрядчика для оснащения Курской агломерации транспортной системой

Областное учреждение «Центр транспортных услуг» объявило аукцион по выбору подрядчика для монтажа оборудования интеллектуальной транспортной системы Курской городской агломерации. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 36,1 млн руб.

Победителю торгов нужно будет установить 74 единицы оборудования: 15 «пунктов учета интенсивности дорожного движения», 58 видеокамер и сервер для отображения и записи сигнала с дорожных камер. Работы необходимо выполнить до 30 октября 2025 года. Гарантия на оборудование и его установку должна составить 12 месяцев.

Заявки на участие в аукционе можно подавать до 24 октября, итоги будут подведены 25 октября.

Курская городская агломерация включает Курск, Курский, Курчатовский, Щигровский, Октябрьский, Фатежский, Золотухинский, Медвенский и Тимский районы.

Ранее в мэрии Курска рассказывали «Ъ-Черноземье», что с 2021 по 2027 годы из городского бюджета планируется выделить 63,2 млн руб. на установку уличных видеокамер. К февралю 2022 года в облцентре действовало 70 камер, их обслуживало АО «Эр-Телеком Холдинг» («Дом.ру») за счет собственных ресурсов. Планировалось, что в течение пяти лет в городе появятся еще 60 камер.

Об обновлении системы «Безопасный город» в макрорегионе читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Метод включенного видеонаблюдения».

Алина Морозова

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