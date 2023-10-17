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Коммерсантъ FM
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Верховный суд: неправильная парковка не основание для отказа в компенсации за падение веток

ВС: неправильная парковка не основание для отказа в компенсации за падение веток

Верховный суд России постановил, что нарушение условий парковки не является основанием для того, чтобы не выплачивать владельцу автомобиля компенсацию за повреждение машины из-за падения веток, следует из определения суда, изученного РАПСИ.

Соответствующее определение ВС подготовил на основе рассмотрения судебного спора туриста и гостиничного комплекса о повреждении автомобиля BMW в результате падения веток. Сообщается, что владельцу иномарки отказали в компенсации три судебных инстанции. Они указали, что истец не был постояльцем отеля, поэтому не мог пользоваться парковкой, а также сослались на неблагоприятные погодные условия в день инцидента.

Владелец BMW в жалобе заявил, что заплатил за парковку сторожу гостиницы, которого в последствии уволили, а ливни с грозами и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с, прогнозируемые в день инцидента, не могут считаться чрезвычайной ситуацией.

В определении ВС, в частности, говорится, что бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, причинившем вред, однако суды обязали автовладельца доказывать виновность гостиницы в причинении вреда его автомобилю.

Кроме того, Верховный суд сослался на статью 14 «Закона о защите прав потребителей», которая признает право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков услуги, за любым потерпевшим независимо от того, состоял он в договорных отношениях с исполнителем или нет. ВС направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Эрдни Кагалтынов

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