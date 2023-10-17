«Он обожал женщин, пил термоядерный кофе и запивал его гаванским ромом»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о вкусовых пристрастиях кубинского революционера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Сегодня — Куба. О пристрастиях человека, который почти 50 лет управлял Островом свободы. Фидель Алехандро Кастро Рус. Команданте обожал женщин, пил термоядерный кофе, запивал его гаванским ромом и прожил 90 лет. Даже несмотря на то, что лишить его жизни враги пытались больше 600 раз. Папа римский отлучил его от церкви, но, казалось, именно бог отводит руки убийц.

Вот вам история двух снайперов: одного перед покушением сбил автомобиль, у другого начался приступ аппендицита. Дальше — мячи для тенниса, набитые взрывчаткой, отравленные письменные приборы, зараженные баллоны для дайвинга и прочее. Мне думается, некоторые сведения непомерно раздуты. Ну какие 35 тыс. любовниц? Получается, по одной в день, включая детство и глубокую старость, жизнь под пулями и годы, когда приходилось скрываться. Маловероятно…

Вкусно поесть он действительно любил, но культа из еды никогда не делал. Один из его поваров вспоминал: «Он научился есть в разное время в период партизанской войны. С ним ничего нельзя было запланировать. Это драма для повара». Одно из самых любимых блюд — аррос кон камаронес, рис с овощами и лангустинами, также спагетти, черепаховый суп.

Причем в молодости он готовил сам. Гостям нравилось, и он на всю жизнь возомнил себя лучшим кулинаром. В ресторанах вызывал шеф-поваров и объяснял им, как нужно готовить. Те покорно кивали… Когда бывал с визитами в советской России, охотно уплетал борщ, сало, цыплят табака.

Настоящей его страстью было мороженое. В обед он мог съесть шариков 10, а то и больше. Во второй половине 60-х годов прошлого века Фидель Кастро встал во главе национального проекта. Так в Гаване появилась «Летающая тарелка» — здание целого дома мороженого, которое вмещает сразу тысячу человек. Фидель действительно мечтал о том, чтобы каждый кубинец мог купить себе порцию этого лакомства. Он любил свой остров, и остров платил ему тем же. И до сих пор платит. Не случайно Кубу называют гремучим коктейлем из трагедии, комедии и романтики.