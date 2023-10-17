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Коммерсантъ FM
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«Он обожал женщин, пил термоядерный кофе и запивал его гаванским ромом»

Петр Воронков — о Фиделе Кастро

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о вкусовых пристрастиях кубинского революционера.

Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Сегодня — Куба. О пристрастиях человека, который почти 50 лет управлял Островом свободы. Фидель Алехандро Кастро Рус. Команданте обожал женщин, пил термоядерный кофе, запивал его гаванским ромом и прожил 90 лет. Даже несмотря на то, что лишить его жизни враги пытались больше 600 раз. Папа римский отлучил его от церкви, но, казалось, именно бог отводит руки убийц.

Вот вам история двух снайперов: одного перед покушением сбил автомобиль, у другого начался приступ аппендицита. Дальше — мячи для тенниса, набитые взрывчаткой, отравленные письменные приборы, зараженные баллоны для дайвинга и прочее. Мне думается, некоторые сведения непомерно раздуты. Ну какие 35 тыс. любовниц? Получается, по одной в день, включая детство и глубокую старость, жизнь под пулями и годы, когда приходилось скрываться. Маловероятно…

Вкусно поесть он действительно любил, но культа из еды никогда не делал. Один из его поваров вспоминал: «Он научился есть в разное время в период партизанской войны. С ним ничего нельзя было запланировать. Это драма для повара». Одно из самых любимых блюд — аррос кон камаронес, рис с овощами и лангустинами, также спагетти, черепаховый суп.

Причем в молодости он готовил сам. Гостям нравилось, и он на всю жизнь возомнил себя лучшим кулинаром. В ресторанах вызывал шеф-поваров и объяснял им, как нужно готовить. Те покорно кивали… Когда бывал с визитами в советской России, охотно уплетал борщ, сало, цыплят табака.

Настоящей его страстью было мороженое. В обед он мог съесть шариков 10, а то и больше. Во второй половине 60-х годов прошлого века Фидель Кастро встал во главе национального проекта. Так в Гаване появилась «Летающая тарелка» — здание целого дома мороженого, которое вмещает сразу тысячу человек. Фидель действительно мечтал о том, чтобы каждый кубинец мог купить себе порцию этого лакомства. Он любил свой остров, и остров платил ему тем же. И до сих пор платит. Не случайно Кубу называют гремучим коктейлем из трагедии, комедии и романтики.

Фотогалерея

Отец кубинского народа

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Фидель Алехандро Кастро Рус родился 13 августа 1926 года в провинции Орьенте на востоке Кубы в семье владельца сахарной плантации. В 1950 году он окончил факультет права и общественных наук Гаванского университета, получив звание доктора права и диплом адвоката

Фидель Алехандро Кастро Рус родился 13 августа 1926 года в провинции Орьенте на востоке Кубы в семье владельца сахарной плантации. В 1950 году он окончил факультет права и общественных наук Гаванского университета, получив звание доктора права и диплом адвоката

Фото: AP

Во время учебы Фидель Кастро примкнул к радикальной студенческой организации «Революционный повстанческий союз», которая выступала за политические преобразования на Кубе и придерживалась насильственных методов борьбы. Позднее он вступил в Партию кубинского народа, которая придерживалась националистических и коммунистических идей

Во время учебы Фидель Кастро примкнул к радикальной студенческой организации «Революционный повстанческий союз», которая выступала за политические преобразования на Кубе и придерживалась насильственных методов борьбы. Позднее он вступил в Партию кубинского народа, которая придерживалась националистических и коммунистических идей

Фото: AP / Andrew St. George

В 1952 году Кастро был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты конгресса (парламента) страны от провинции Гавана на выборах, которые должны были состояться в июне. Однако 10 марта на Кубе был совершен государственный переворот. К власти пришел кадровый военный Фульхенсио Батиста, который распустил парламент и отменил действие конституции. В 1953 году Фидель Кастро вместе с Абелем Сантамарией создал оппозиционную группу «Поколение столетия», главной целью которой стало свержение диктатуры Батисты вооруженным путем

В 1952 году Кастро был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты конгресса (парламента) страны от провинции Гавана на выборах, которые должны были состояться в июне. Однако 10 марта на Кубе был совершен государственный переворот. К власти пришел кадровый военный Фульхенсио Батиста, который распустил парламент и отменил действие конституции. В 1953 году Фидель Кастро вместе с Абелем Сантамарией создал оппозиционную группу «Поколение столетия», главной целью которой стало свержение диктатуры Батисты вооруженным путем

Фото: AP / Andrew St. George

26 июля 1953 года группа «Поколение столетия» совершила попытку штурма военных казарм Монкада в Сантьяго-де-Куба, где располагался второй по значимости военный гарнизон страны. Фидель возглавлял главную ударную группу из 95 бойцов (его младший брат Рауль руководил атакой на смежный с казармами Дворец правосудия). Однако мятежникам не удалось застать гарнизон врасплох. Из 120 участников штурма шесть погибли в бою, свыше 50 были убиты полицией в последующие дни. Фидель с группой численностью около 20 человек отступил в горы. 1 августа отряд был обнаружен и задержан правительственными войсками

26 июля 1953 года группа «Поколение столетия» совершила попытку штурма военных казарм Монкада в Сантьяго-де-Куба, где располагался второй по значимости военный гарнизон страны. Фидель возглавлял главную ударную группу из 95 бойцов (его младший брат Рауль руководил атакой на смежный с казармами Дворец правосудия). Однако мятежникам не удалось застать гарнизон врасплох. Из 120 участников штурма шесть погибли в бою, свыше 50 были убиты полицией в последующие дни. Фидель с группой численностью около 20 человек отступил в горы. 1 августа отряд был обнаружен и задержан правительственными войсками

Фото: AP

Судебный процесс над мятежниками начался 21 сентября 1953 года. Фидель Кастро отказался от адвоката и сам защищал себя в суде. 16 октября во время судебного заседания он выступил со знаменитой пятичасовой речью «История меня оправдает», которая стала программной для последующей революционной борьбы. Фиделя приговорили к 15 годам тюремного заключения, Рауля — к 13. Однако 15 мая 1955 года под давлением общественности, Батиста объявил амнистию участникам штурма казарм

Судебный процесс над мятежниками начался 21 сентября 1953 года. Фидель Кастро отказался от адвоката и сам защищал себя в суде. 16 октября во время судебного заседания он выступил со знаменитой пятичасовой речью «История меня оправдает», которая стала программной для последующей революционной борьбы. Фиделя приговорили к 15 годам тюремного заключения, Рауля — к 13. Однако 15 мая 1955 года под давлением общественности, Батиста объявил амнистию участникам штурма казарм

Фото: AP

После выхода на свободу Кастро эмигрировал в Мексику, где основал подпольное «Движение 26 июля» и начал готовить восстание. 2 декабря 1956 года отряд из 20 человек высадился на восточном побережье Кубы, и со временем превратился в повстанческую армию, которая начала партизанскую войну с режимом Батисты. 1 января 1959 года Фульхенсио Батиста бежал в Доминиканскую Республику, а Фидель Кастро выступил в городе Сантьяго-де-Куба с речью, в которой провозгласил победу революции

После выхода на свободу Кастро эмигрировал в Мексику, где основал подпольное «Движение 26 июля» и начал готовить восстание. 2 декабря 1956 года отряд из 20 человек высадился на восточном побережье Кубы, и со временем превратился в повстанческую армию, которая начала партизанскую войну с режимом Батисты. 1 января 1959 года Фульхенсио Батиста бежал в Доминиканскую Республику, а Фидель Кастро выступил в городе Сантьяго-де-Куба с речью, в которой провозгласил победу революции

Фото: ТАСС

Власть на Кубе перешла к Революционному правительству, которое возглавил Фидель Кастро, ставший премьер-министром и главнокомандующим Революционными вооруженными силами &lt;br>На фото: Фидель Кастро и советский космонавт Юрий Гагарин (справа)

Власть на Кубе перешла к Революционному правительству, которое возглавил Фидель Кастро, ставший премьер-министром и главнокомандующим Революционными вооруженными силами
На фото: Фидель Кастро и советский космонавт Юрий Гагарин (справа)

Фото: Валентин Соболев / ТАСС

После победы революции резко ухудшились отношения Кубы с США. На этом фоне произошло сближение Кубы с Советским Союзом, который начал закупать кубинский сахар и поставлять в страну нефть, продовольствие, оборудование, сельскохозяйственную технику и прочие товары. Началось тесное сотрудничество в военной сфере. В ответ США ввели режим эмбарго в отношении Кубы, а в январе 1961 года разорвали дипломатические отношения

После победы революции резко ухудшились отношения Кубы с США. На этом фоне произошло сближение Кубы с Советским Союзом, который начал закупать кубинский сахар и поставлять в страну нефть, продовольствие, оборудование, сельскохозяйственную технику и прочие товары. Началось тесное сотрудничество в военной сфере. В ответ США ввели режим эмбарго в отношении Кубы, а в январе 1961 года разорвали дипломатические отношения

Фото: AP / Revolucion, Korda

В 1961 году Фидель Кастро объявил о социалистическом характере Кубинской революции, что способствовало дальнейшему сближению Кубы с СССР. Как и в других странах социалистического блока, на острове была осуществлена национализация промышленности, большинства частных земельных владений, транспорта, средств связи и массовой информации &lt;br>На фото: с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым, 1963 год

В 1961 году Фидель Кастро объявил о социалистическом характере Кубинской революции, что способствовало дальнейшему сближению Кубы с СССР. Как и в других странах социалистического блока, на острове была осуществлена национализация промышленности, большинства частных земельных владений, транспорта, средств связи и массовой информации
На фото: с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым, 1963 год

Фото: AP / TASS

«То, что мы сделали, должно было научить нас, что невозможного нет. Ведь то, что казалось невозможным вчера, стало возможным сегодня. И поэтому ничто не покажется нам невозможным завтра»

«То, что мы сделали, должно было научить нас, что невозможного нет. Ведь то, что казалось невозможным вчера, стало возможным сегодня. И поэтому ничто не покажется нам невозможным завтра»

Фото: ТАСС

Фидель Кастро считался превосходным оратором. Его речь в ООН 29 сентября 1960 года продолжалась 4 часа 29 минут и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Однако самую длинную речь кубинский лидер произнес на Третьем съезде Кубинской Коммунистической Партии в 1986 году. Выступление Кастро продолжалась 7 часов 10 минут

Фидель Кастро считался превосходным оратором. Его речь в ООН 29 сентября 1960 года продолжалась 4 часа 29 минут и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Однако самую длинную речь кубинский лидер произнес на Третьем съезде Кубинской Коммунистической Партии в 1986 году. Выступление Кастро продолжалась 7 часов 10 минут

Фото: Reuters / Prensa Latina

В 1962 года Фидель Кастро дал согласие на размещение на Кубе в рамках операции «Анадырь» группы советских войск численностью более 40 тыс. человек. Она включала в себя четыре мотострелковых полка, ракетную дивизию, части ПВО, ВВС, ВМФ. Этому предшествовало размещение в Турции американских ракет средней дальности «Юпитер», которые могли достигнуть территории СССР. Это стало одной из причин начала 22 октября 1962 года Карибского кризиса, который поставил мир на грань ядерной войны. В результате советское руководство приняло решение о вывозе ракет с острова в обмен на уступки со стороны США и гарантии ненападения на Кубу

В 1962 года Фидель Кастро дал согласие на размещение на Кубе в рамках операции «Анадырь» группы советских войск численностью более 40 тыс. человек. Она включала в себя четыре мотострелковых полка, ракетную дивизию, части ПВО, ВВС, ВМФ. Этому предшествовало размещение в Турции американских ракет средней дальности «Юпитер», которые могли достигнуть территории СССР. Это стало одной из причин начала 22 октября 1962 года Карибского кризиса, который поставил мир на грань ядерной войны. В результате советское руководство приняло решение о вывозе ракет с острова в обмен на уступки со стороны США и гарантии ненападения на Кубу

Фото: AP / Charles Tasnadi

В 1988 году Фидель Кастро выразил несогласие с перестройкой в СССР, охарактеризовав ее как «противостоящую принципам социализма». После распада СССР в 1991 году сотрудничество России и Кубы пошло на спад, из-за чего на острове разыгрался острый экономический кризис &lt;br>На фото: Фидель Кастро и президент СССР Михаил Горбачев

В 1988 году Фидель Кастро выразил несогласие с перестройкой в СССР, охарактеризовав ее как «противостоящую принципам социализма». После распада СССР в 1991 году сотрудничество России и Кубы пошло на спад, из-за чего на острове разыгрался острый экономический кризис
На фото: Фидель Кастро и президент СССР Михаил Горбачев

Фото: AP / Carlos Osorio

«Поражает, какой мерзостью является система капитализма, которая не может обеспечить своему собственному народу ни занятость, ни достойное здравоохранение и образование; которая не может предотвратить развращение молодежи наркотиками, азартными играми и другими пороками»

«Поражает, какой мерзостью является система капитализма, которая не может обеспечить своему собственному народу ни занятость, ни достойное здравоохранение и образование; которая не может предотвратить развращение молодежи наркотиками, азартными играми и другими пороками»

Фото: Reuters

«Дорогой друг… В России вы пользуетесь большим уважением как выдающийся государственный деятель, всю свою жизнь посвятивший служению народу Кубы. Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами» (13 августа 2016 года в поздравительной телеграмме Фиделю Кастро) &lt;br>На фото: с президентом России Владимиром Путиным

«Дорогой друг… В России вы пользуетесь большим уважением как выдающийся государственный деятель, всю свою жизнь посвятивший служению народу Кубы. Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами» (13 августа 2016 года в поздравительной телеграмме Фиделю Кастро)
На фото: с президентом России Владимиром Путиным

Фото: Reuters

«Наша страна — это рай в духовном смысле этого слова. И, как я многократно говорил, мы предпочитаем умереть в раю, чем выживать в аду»

«Наша страна — это рай в духовном смысле этого слова. И, как я многократно говорил, мы предпочитаем умереть в раю, чем выживать в аду»

Фото: Reuters / Rafael Perez

31 июля 2006 года из-за ухудшения здоровья Фидель Кастро временно передал свои полномочия группе из семи человек во главе с Раулем Кастро (справа). 18 февраля 2008 года Фидель объявил о своем окончательном уходе со всех государственных постов, а в 2011 году передал Раулю Кастро полномочия первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы

31 июля 2006 года из-за ухудшения здоровья Фидель Кастро временно передал свои полномочия группе из семи человек во главе с Раулем Кастро (справа). 18 февраля 2008 года Фидель объявил о своем окончательном уходе со всех государственных постов, а в 2011 году передал Раулю Кастро полномочия первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы

Фото: AP / Cristobal Herrera

В 2011 году Фидель Кастро был включен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, переживший наибольшее число покушений — 638. В 167 случаях участники заговоров были задержаны и предстали перед судом

В 2011 году Фидель Кастро был включен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, переживший наибольшее число покушений — 638. В 167 случаях участники заговоров были задержаны и предстали перед судом

Фото: Reuters

Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес (слева) о Фиделе Кастро: «Кузнец истории, учитель, я говорю это без стеснения, ты — отец революций на этом континенте, ты — наш отец»

Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес (слева) о Фиделе Кастро: «Кузнец истории, учитель, я говорю это без стеснения, ты — отец революций на этом континенте, ты — наш отец»

Фото: Reuters / Claudia Daut

«Мир, который становится все более и более неуправляемым, будет бороться до тех пор, пока гегемонизм и порабощение народов не станут полностью несостоятельными»

«Мир, который становится все более и более неуправляемым, будет бороться до тех пор, пока гегемонизм и порабощение народов не станут полностью несостоятельными»

Фото: AP / Alex Castro

25 ноября 2016 года Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет. В стране был объявлен девятидневный национальный траур. Церемония прощания состоялась в Мемориальном центре Хосе Марти в Гаване. Тысячи кубинцев прошли по улицам столицы с фотографиями покойного лидера

25 ноября 2016 года Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет. В стране был объявлен девятидневный национальный траур. Церемония прощания состоялась в Мемориальном центре Хосе Марти в Гаване. Тысячи кубинцев прошли по улицам столицы с фотографиями покойного лидера

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

После этого кортеж с прахом отправили в город Сантьяго-де-Куба по маршруту, пройденному революционерами в 1959 году. Фидель Кастро покоится на городском кладбище Санта-Ифигения

После этого кортеж с прахом отправили в город Сантьяго-де-Куба по маршруту, пройденному революционерами в 1959 году. Фидель Кастро покоится на городском кладбище Санта-Ифигения

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

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Фидель Алехандро Кастро Рус родился 13 августа 1926 года в провинции Орьенте на востоке Кубы в семье владельца сахарной плантации. В 1950 году он окончил факультет права и общественных наук Гаванского университета, получив звание доктора права и диплом адвоката

Фото: AP

Во время учебы Фидель Кастро примкнул к радикальной студенческой организации «Революционный повстанческий союз», которая выступала за политические преобразования на Кубе и придерживалась насильственных методов борьбы. Позднее он вступил в Партию кубинского народа, которая придерживалась националистических и коммунистических идей

Фото: AP / Andrew St. George

В 1952 году Кастро был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты конгресса (парламента) страны от провинции Гавана на выборах, которые должны были состояться в июне. Однако 10 марта на Кубе был совершен государственный переворот. К власти пришел кадровый военный Фульхенсио Батиста, который распустил парламент и отменил действие конституции. В 1953 году Фидель Кастро вместе с Абелем Сантамарией создал оппозиционную группу «Поколение столетия», главной целью которой стало свержение диктатуры Батисты вооруженным путем

Фото: AP / Andrew St. George

26 июля 1953 года группа «Поколение столетия» совершила попытку штурма военных казарм Монкада в Сантьяго-де-Куба, где располагался второй по значимости военный гарнизон страны. Фидель возглавлял главную ударную группу из 95 бойцов (его младший брат Рауль руководил атакой на смежный с казармами Дворец правосудия). Однако мятежникам не удалось застать гарнизон врасплох. Из 120 участников штурма шесть погибли в бою, свыше 50 были убиты полицией в последующие дни. Фидель с группой численностью около 20 человек отступил в горы. 1 августа отряд был обнаружен и задержан правительственными войсками

Фото: AP

Судебный процесс над мятежниками начался 21 сентября 1953 года. Фидель Кастро отказался от адвоката и сам защищал себя в суде. 16 октября во время судебного заседания он выступил со знаменитой пятичасовой речью «История меня оправдает», которая стала программной для последующей революционной борьбы. Фиделя приговорили к 15 годам тюремного заключения, Рауля — к 13. Однако 15 мая 1955 года под давлением общественности, Батиста объявил амнистию участникам штурма казарм

Фото: AP

После выхода на свободу Кастро эмигрировал в Мексику, где основал подпольное «Движение 26 июля» и начал готовить восстание. 2 декабря 1956 года отряд из 20 человек высадился на восточном побережье Кубы, и со временем превратился в повстанческую армию, которая начала партизанскую войну с режимом Батисты. 1 января 1959 года Фульхенсио Батиста бежал в Доминиканскую Республику, а Фидель Кастро выступил в городе Сантьяго-де-Куба с речью, в которой провозгласил победу революции

Фото: ТАСС

Власть на Кубе перешла к Революционному правительству, которое возглавил Фидель Кастро, ставший премьер-министром и главнокомандующим Революционными вооруженными силами
На фото: Фидель Кастро и советский космонавт Юрий Гагарин (справа)

Фото: Валентин Соболев / ТАСС

После победы революции резко ухудшились отношения Кубы с США. На этом фоне произошло сближение Кубы с Советским Союзом, который начал закупать кубинский сахар и поставлять в страну нефть, продовольствие, оборудование, сельскохозяйственную технику и прочие товары. Началось тесное сотрудничество в военной сфере. В ответ США ввели режим эмбарго в отношении Кубы, а в январе 1961 года разорвали дипломатические отношения

Фото: AP / Revolucion, Korda

В 1961 году Фидель Кастро объявил о социалистическом характере Кубинской революции, что способствовало дальнейшему сближению Кубы с СССР. Как и в других странах социалистического блока, на острове была осуществлена национализация промышленности, большинства частных земельных владений, транспорта, средств связи и массовой информации
На фото: с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым, 1963 год

Фото: AP / TASS

«То, что мы сделали, должно было научить нас, что невозможного нет. Ведь то, что казалось невозможным вчера, стало возможным сегодня. И поэтому ничто не покажется нам невозможным завтра»

Фото: ТАСС

Фидель Кастро считался превосходным оратором. Его речь в ООН 29 сентября 1960 года продолжалась 4 часа 29 минут и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Однако самую длинную речь кубинский лидер произнес на Третьем съезде Кубинской Коммунистической Партии в 1986 году. Выступление Кастро продолжалась 7 часов 10 минут

Фото: Reuters / Prensa Latina

В 1962 года Фидель Кастро дал согласие на размещение на Кубе в рамках операции «Анадырь» группы советских войск численностью более 40 тыс. человек. Она включала в себя четыре мотострелковых полка, ракетную дивизию, части ПВО, ВВС, ВМФ. Этому предшествовало размещение в Турции американских ракет средней дальности «Юпитер», которые могли достигнуть территории СССР. Это стало одной из причин начала 22 октября 1962 года Карибского кризиса, который поставил мир на грань ядерной войны. В результате советское руководство приняло решение о вывозе ракет с острова в обмен на уступки со стороны США и гарантии ненападения на Кубу

Фото: AP / Charles Tasnadi

В 1988 году Фидель Кастро выразил несогласие с перестройкой в СССР, охарактеризовав ее как «противостоящую принципам социализма». После распада СССР в 1991 году сотрудничество России и Кубы пошло на спад, из-за чего на острове разыгрался острый экономический кризис
На фото: Фидель Кастро и президент СССР Михаил Горбачев

Фото: AP / Carlos Osorio

«Поражает, какой мерзостью является система капитализма, которая не может обеспечить своему собственному народу ни занятость, ни достойное здравоохранение и образование; которая не может предотвратить развращение молодежи наркотиками, азартными играми и другими пороками»

Фото: Reuters

«Дорогой друг… В России вы пользуетесь большим уважением как выдающийся государственный деятель, всю свою жизнь посвятивший служению народу Кубы. Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами» (13 августа 2016 года в поздравительной телеграмме Фиделю Кастро)
На фото: с президентом России Владимиром Путиным

Фото: Reuters

«Наша страна — это рай в духовном смысле этого слова. И, как я многократно говорил, мы предпочитаем умереть в раю, чем выживать в аду»

Фото: Reuters / Rafael Perez

31 июля 2006 года из-за ухудшения здоровья Фидель Кастро временно передал свои полномочия группе из семи человек во главе с Раулем Кастро (справа). 18 февраля 2008 года Фидель объявил о своем окончательном уходе со всех государственных постов, а в 2011 году передал Раулю Кастро полномочия первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы

Фото: AP / Cristobal Herrera

В 2011 году Фидель Кастро был включен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, переживший наибольшее число покушений — 638. В 167 случаях участники заговоров были задержаны и предстали перед судом

Фото: Reuters

Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес (слева) о Фиделе Кастро: «Кузнец истории, учитель, я говорю это без стеснения, ты — отец революций на этом континенте, ты — наш отец»

Фото: Reuters / Claudia Daut

«Мир, который становится все более и более неуправляемым, будет бороться до тех пор, пока гегемонизм и порабощение народов не станут полностью несостоятельными»

Фото: AP / Alex Castro

25 ноября 2016 года Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет. В стране был объявлен девятидневный национальный траур. Церемония прощания состоялась в Мемориальном центре Хосе Марти в Гаване. Тысячи кубинцев прошли по улицам столицы с фотографиями покойного лидера

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

После этого кортеж с прахом отправили в город Сантьяго-де-Куба по маршруту, пройденному революционерами в 1959 году. Фидель Кастро покоится на городском кладбище Санта-Ифигения

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

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