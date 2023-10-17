За неделю заболеваемость коронавирусом в Черноземье снизилась на 4,7%

В Черноземье за неделю с 9 по 15 октября было выявлено 629 случаев коронавируса, что на 4,7% меньше, чем неделей ранее (660). Общее число заболевших с начала 2020 года достигло 1 309 711, следует из данных федерального оперштаба. Выздоровели 550 пациентов (с начала 2020 года — 1 286 252), летальных исходов не установлено (22 155).

В Белгородской области за неделю ковид подтвердился у 116 человек (неделей ранее — у 110, всего — у 174 409). Вылечился 101 пациент (неделей ранее — 100, всего — 171 796). С начала пандемии от коронавируса скончался 2 371 белгородец.

В Воронежской области инфекцию выявили у 287 человек (неделей ранее — у 311, всего — у 508 610). Выздоровел 261 пациент (неделей ранее — 228, всего — 499 364). С начала пандемии от коронавируса скончались 8 705 воронежцев.

В Курской области заболевание обнаружили у 36 человек (неделей ранее — у 39, всего — у 155 999). Вылечились 33 пациента (неделей ранее — 27, всего — 153 406). С начала пандемии от коронавируса скончались 2 545 курян.

В Липецкой области количество зараженных увеличилось на 85 человек (неделей ранее — на 77, всего выявлено 184 304 случая). Выздоровели 58 пациентов (неделей ранее — 40, всего — 180 156). С начала пандемии от коронавируса скончались 4 004 липчанина.

В Орловской области подтвердилось 69 случаев ковида (неделей ранее — 98, всего — 141 175). Вылечился 81 пациент (неделей ранее — 58, всего — 139 055). С начала пандемии от коронавируса скончались 1 986 орловчан.

В Тамбовской области ковид диагностировали у 36 человек (неделей ранее — у 25, всего — у 145 214). Выздоровели 16 пациентов (неделей ранее — 25, всего — 142 475). С начала пандемии от коронавируса скончались 2 545 тамбовчан.

В целом в России за неделю выявлено 16 852 случая коронавируса (с начала 2020 года — 23 078 812), выздоровели 15 872 пациента (22 514 317), умерли 43 (400 145).

Подробнее о заболеваемости коронавирусом в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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