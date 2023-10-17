В Белгородской области в полтора раза выросла железнодорожная погрузка сахара

В сентябре 2023 года погрузка сахара на железнодорожных станциях, расположенных в Белгородской области, выросла в полтора раза по сравнению с сентябрем 2022 года до 12,6 тыс. т. Об этом сообщили в филиале РЖД — Юго-Восточной железной дороге.

Наибольший объем сахара отгружен со станций Валуйки (6,2 тыс. т), Рай (3,7 тыс. т, вблизи Волоконовки) и Чернянка (1,8 тыс. т).

На 16 октября сахарная свекла в Белгородской области была убрана с 59% площадей, накопано 1,9 млн т, вывезено 1,3 млн т. Актуальный объем полученного предприятиями сахара не раскрывается.

Как идет уборка сахарной свеклы в Воронежской и Липецкой областях — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин