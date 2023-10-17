Воронежская и Липецкая области убрали более половины сахарной свеклы

Аграрии Воронежской и Липецкой областей убрали сахарную свеклу с более 50% посевных площадей. О этом сообщили в правительствах этих регионов.

В Воронежской области убрано 63,7 тыс. га (61% к плану). Валовой сбор составляет 3,13 млн т (средняя урожайность — 491,5 ц/га). Сахарные заводы региона заготовили 2,19 млн т, из которых переработали 1,74 млн т и получили 247,8 тыс. т сахара.

В Липецкой области убрано 55% площадей, отведенных под культуру,— 60 тыс. га (она размещена на 109 тыс. га). Получено 3,03 млн т, урожайность — 505 ц/га. На шести сахзаводах региона переработано 2,1 млн т свеклы и получено 285 тыс. т сахара. «Липецкая область входит в тройку лучших в стране по производству сахара»,— напомнили в региональном управлении сельского хозяйства.

Как «Эконива» запустила после длительного простоя сахзавод в Курской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин