В Ейске жильцы дома, во дворе которого упал Су-34, вернутся в квартиры 1 ноября

В Ейске жильцы дома на улице Коммунистической, во дворе которого упал самолет Су-34 в октябре прошлого года, вернутся в квартиры 1 ноября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент ЖКХ администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На начало ноября запланирована выдача ключей от квартир пострадавшего дома, в котором на протяжении года проводили реконструкцию. Однако завершение всех восстановительных работ запланировано на декабрь текущего года.

«Остаются работы в подъезде, на техэтаже, а также благоустройство прилегающей территории»,— сообщает издание.

Также продолжается прокладка инженерных сетей, работы по укладке кровли, обустройству лифтов и другие мероприятия.

Военный самолет Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске в октябре 2022 года. В результате разлива топлива произошел пожар, охвативший здание. В результате крушения погибли 16 человек, еще 43 пострадали. Причиной падения самолета стали птицы, попавшие в двигатель.

Анастасия Донскова

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