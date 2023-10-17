Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тольятти из-за ДТП встало движение на Лесопарковом шоссе

Авария с участием автомобиля Hyundai Solaris спровоцировала пробки на Лесопарковом шоссе в Тольятти во вторник. Происшествие случилось около 12:00 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Никто не погиб и не пострадал. Однако происшествие вызвало затруднения в движении транспорта между Автозаводским и Центральным районами.

На месте аварии работает полиция. Инспекторы ГИБДД Тольятти регулируют движение транспорта. Полиция просит автомобилистов объезжать район аварии, чтобы избежать заторов на дороге.

Ранее в Самаре произошло ДТП на Заводском шоссе. Оно парализовало движение трамваев.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...