В Тольятти из-за ДТП встало движение на Лесопарковом шоссе

Авария с участием автомобиля Hyundai Solaris спровоцировала пробки на Лесопарковом шоссе в Тольятти во вторник. Происшествие случилось около 12:00 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Никто не погиб и не пострадал. Однако происшествие вызвало затруднения в движении транспорта между Автозаводским и Центральным районами.

На месте аварии работает полиция. Инспекторы ГИБДД Тольятти регулируют движение транспорта. Полиция просит автомобилистов объезжать район аварии, чтобы избежать заторов на дороге.

Ранее в Самаре произошло ДТП на Заводском шоссе. Оно парализовало движение трамваев.

Георгий Портнов