В Самаре ДТП на Заводском шоссе парализовало движение трамваев

Авария с участием трамвая маршрута № 19 и автомобиля произошла в пятницу утром на Заводском шоссе в Самаре. Происшествие случилось в районе остановки общественного транспорта «Госбанк». Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В результате происшествия транспорт встал в оба направления. В ДТП никто не пострадал.

В районе аварии встали шесть трамваев. Транспорт следует по измененной схеме движения. Один из горожан-пользователь соцсети уже возмутился тем, что чиновники не приложили к сообщению схему маршрута.

Георгий Портнов