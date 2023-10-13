В Самаре ДТП на Заводском шоссе парализовало движение трамваев
Авария с участием трамвая маршрута № 19 и автомобиля произошла в пятницу утром на Заводском шоссе в Самаре. Происшествие случилось в районе остановки общественного транспорта «Госбанк». Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В результате происшествия транспорт встал в оба направления. В ДТП никто не пострадал.
В районе аварии встали шесть трамваев. Транспорт следует по измененной схеме движения. Один из горожан-пользователь соцсети уже возмутился тем, что чиновники не приложили к сообщению схему маршрута.