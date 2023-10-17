Хаменеи: если Израиль продолжит атаковать Газу, мусульмане потеряют терпение

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что никто не сможет остановить противостоящие Израилю группировки, если страна продолжит наносить удары по сектору Газа. Израильская сторона утверждала, что контртеррористическая операция в секторе Газа стала ответом на массированный ракетный удар и проникновение на территорию страны боевиков палестинского движения «Хамас».

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«Если преступления сионистского режима продолжатся, мусульмане во всем мире и силы сопротивления потеряют терпение. Тогда никто не сможет их остановить»,— приводит слова Али Хаменеи агентство IRNA.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» идет с 7 октября. Атаки «Хамаса» по Израилю поддержали и в правительстве Сирии. Ливанская военизированная группировка «Хезболла» также заявила о поддержке «Хамаса» и начала наносить удары по северу Израиля.

Парламент Ирана пригрозил вмешаться в конфликт, если Израиль приступит к наземному наступлению в секторе Газа. США предостерегли Тегеран от участия в конфликте. За последнее время Израиль сообщал о более чем 1,3 тыс. погибших, Палестина — о 2,8 тыс.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран жмет на Газу».