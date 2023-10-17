Кинокомпаниям выплатили более 45 млн рублей за снятые на Кубани фильмы

В нынешнем году кинокомпании, снимавшие картины в Краснодарском крае, получили от властей региона более 45 млн руб. компенсаций. Рибейты направили 10 компаниям по 13 проектам (сериалы «Сыщицы», «Сыщицы. Нож в спину», «Право на свободу» и другие), уточнили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Кубани Александр Руппель отметил, что в этом году краевые власти увеличили процентную ставку с 20 до 30% и максимальный размер субсидии по одному кинопроекту до 12 млн руб. На получение компенсаций поступило 18 заявок. Господин Руппель отметил, что, несмотря на трудности реализации проектов и ограничения в авиаперелетах, в регионе продолжают снимать кинокартины. К работе над проектами привлекают также местных производителей. В этом году задействовали 157 контрагентов.

Компенсировать затраты кинопроизводителям в крае начали два года назад. В первый год реализации программы выплатили больше 19 млн руб., в следующий — уже 38,4 млн. Предпринимателям, занимающимся кинопроизводством в регионе, предоставляют льготный микрозаем. Им также помогает специальная кинокомиссия, которая занимается полным сопровождением проектов.

Вячеслав Рыжков

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