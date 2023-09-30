На создание катков в Ярославской области выделят 300 млн рублей
В Ярославской области на создание новогодних катков во всех районах выделят 300 млн руб. Об этом сообщает региональное правительство.
Предварительный макет катка на Советской площади в Ярославле
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
По словам губернатора Михаила Евраева, ряд городов уже разработал проекты катков и в ближайшее время планируется провести торги по поиску исполнителей. В Ярославле площадь катка на Советской площади составит 3,8 тыс. кв.м. Одновременно на катке смогут кататься 400 человек, что в два раз больше, чем год назад. В предварительном макете катка планы по обустройству ледовых дорожек вокруг храма Ильи Пророка реализованы.
В Рыбинске каток тоже с ледовыми дорожками планируется установить в Волжском парке. В Угличе каток разместят на Успенской площади, его площадь составит 1 тыс.кв.м.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в этом году правительство намерено открыть новогодние городки с катком и ярмарками в Переславле, Рыбинске, Данилове, Ростове, Брейтове, Некоузе и других районных центрах.