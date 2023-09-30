На создание катков в Ярославской области выделят 300 млн рублей

В Ярославской области на создание новогодних катков во всех районах выделят 300 млн руб. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предварительный макет катка на Советской площади в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Предварительный макет катка на Советской площади в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По словам губернатора Михаила Евраева, ряд городов уже разработал проекты катков и в ближайшее время планируется провести торги по поиску исполнителей. В Ярославле площадь катка на Советской площади составит 3,8 тыс. кв.м. Одновременно на катке смогут кататься 400 человек, что в два раз больше, чем год назад. В предварительном макете катка планы по обустройству ледовых дорожек вокруг храма Ильи Пророка реализованы.

В Рыбинске каток тоже с ледовыми дорожками планируется установить в Волжском парке. В Угличе каток разместят на Успенской площади, его площадь составит 1 тыс.кв.м.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в этом году правительство намерено открыть новогодние городки с катком и ярмарками в Переславле, Рыбинске, Данилове, Ростове, Брейтове, Некоузе и других районных центрах.

Алла Чижова