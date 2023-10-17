«Яндекс» начал тестировать беспилотное такси в «Сириусе»

«Яндекс» (MOEX: YNDX) запустил тестирование беспилотных такси на федеральной территории «Сириус». Об этом сообщила пресс-служба компании в разговоре с ТАСС.

Во время тестирования беспилотного такси воспользоваться им могут только граждане старше 18 лет. Пассажирам на этом этапе проекта будут доступны конкретные точки посадки и высадки. Всего будут работать 20 беспилотных автомобилей.

«Это сложная для автономного транспорта локация, где много светофоров, развязок и кругов, а также необычных участников движения, например велорикши»,— сказал представитель пресс-службы.

БОльшую часть парка беспилотных автомобилей «Яндекса» составляют машины Hyundai Sonata. Суммарно, как уточнили в пресс-службе, они проехали больше 27 млн км. На текущий момент беспилотное такси в тестовом режиме работает также в Иннополисе и Москве.

Петр Бузлаев