Проблемный объект на улице Красноармейской в Ульяновске остается недостроенным

Активизировано возведение и увеличено количество работников на объекте долевого строительства в Ульяновске. Речь идет о многоквартирном жилом доме № 67 по ул. Красноармейской. Ситуация изменилась после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает контрольный орган.

Фото: Прокуратура Ульяновской области

Ранее стало известно о том, что строительство 12-этажного дома в Ульяновске затягивается. Документация по нему так и не прошла госэкспертизу, и в установленные сроки работы не укладываются.

В связи с этим правительство Ульяновской области за подписью губернатора обратилось в Фонд развития территорий с просьбой заменить решение о достройке здания на решение о возмещении затрат дольщиков. Несмотря на это, работы было решено продолжить.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Возмущение возмещением».

Георгий Портнов