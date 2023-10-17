Более 60% домохозяйств признали питьевую воду в Петербурге удовлетворительной

Качество питьевой воды в Санкт-Петербурге как удовлетворительное оценили 62,7% опрошенных домохозяйств. На сайте Петростата представили информацию о состоянии водоснабжения в городе.

Хорошим качество питьевой воды назвали 31,3% домохозяйств, плохим — всего 6%. При этом в городе 99,7% домохозяйств живут в домах, которые снабжены централизованным водопроводом.

Большая часть жильцов не сталкиваются с постоянными проблемами в водоотведении. На перебои в подаче воды указали 9,8% опрошенных, на слабый напор — 18,6%, а на протечки и другие недостатки в качестве труб пожаловались 7,4%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге с 6 октября началось регулярное отопление помещений и домов.

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