Китайский «европеец»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о технических характеристиках модели Monjaro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Geely Фото: Пресс-служба Geely

Если взглянуть на кроссоверы, которые сегодня продаются у нас официально, то нельзя сказать о каком-то большом разнообразии в выборе их технического потенциала. Не слишком велик выбор моторов, способных развивать больше 200 «лошадей», коробкой, скорее всего, окажется вариатор или «робот», а привод будет только передним. Это, как правило, достойные автомобили, но иногда «хочется чего-то большего».

Geely Monjaro в этом контексте стоит не просто особняком. Его арсенал скорее напоминает те времена и те автомобили, к которым мы когда-то привыкли. Разработанный в Европе двухлитровый бензиновый мотор развивает 238 л. с., которых вполне достаточно и для быстрого перемещения в пространстве, и для уверенных ускорений, например, при обгонах. Многочисленные тесты показали, что ресурс этого двигателя превышает 350 тыс. км.

Надежностью отличается и классический восьмиступенчатый «автомат», к слову, произведенный в Японии. Столь популярные сегодня «роботы» научились переключаться быстро, но в вопросах плавности им не всегда удается успешно конкурировать с автоматическими трансмиссиями.

И, наконец, у Geely Monjaro есть полный привод — электромагнитная муфта распределяет крутящий момент по осям. О своих намерениях водитель может сам подсказать системе, выбрав один из режимов движения: «Комфортный», «Экономичный», «Спортивный», «Внедорожный», отдельный для снега, а еще «Интеллектуальный», способный адаптироваться к индивидуальному стилю вождения.

Все это вкупе с упругой сбалансированной подвеской позволяет Geely Monjaro перемещаться в пространстве не просто уверенно, а я бы даже сказал благородно, как это делали в недалеком нашем прошлом премиальные кроссоверы из Европы, но прежде всего из Скандинавии. Разгон до «сотни» меньше 8 секунд. Плавность во всем — от маневров до работы коробки. Готовность в любой момент съехать с асфальта — у автомобиля, кстати, 20-сантиметровый клиренс. Думаю, не будет преувеличением сказать, что то, как едет Geely Monjaro, и то, как он управляется, позволяет говорить о нем как о самом европейском премиальном кроссовере, представленном сегодня на российском рынке.