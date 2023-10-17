В Воронеже за 80 млн рублей продают АЗС на улице Ильюшина

На продажу выставлена стационарная автозаправочная станция в Воронеже площадью 1224 кв. м на улице Ильюшина, 26. На объявление на «Авито» обратило внимание DeFacto.

АЗС оценена в 80 млн руб. Из объявления следует, что она была построена в 2004 году, а 2018-м переоборудована под отпуск газа. В состав объекта входят земельный участок (1240 кв. м), операторская (50 кв. м), две емкости для хранения газа по 10 кубометров, емкости под ГСМ, две колонки по четыре пистолета и одна — на два пистолета (газ). Имеется дейcтвующая лицензия.

Как нехватка дизеля в сентябре затронула макрорегион — в публикации «Ъ-Черноземье».