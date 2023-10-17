В департаменте ветеринарии Кубани предупредили о мошеннических рассылках

Мошенники начали массовую рассылку сообщений от имени руководителя департамента ветеринарии Краснодарского края Романа Кривоноса. Сведения об этом появились в соцсетях департамента.

Сообщается, что злоумышленники используют фото господина Кривоноса и обращаются к получателям рассылок «со странными просьбами».

«Никакого отношения к этому руководитель департамента не имеет. Мы держим с вами связь только в официальных сообществах»,— говорится в сообщении.

Ранее глава министерства здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов заявил о рассылках мошенников с просьбами от его имени и призвал получателей сообщений не отвечать на них.

Анастасия Донскова

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