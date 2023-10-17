Агентство ветеринарии заставили обеспечить безопасность скотомогильника

Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура выявила грубое нарушение законодательства со стороны Агентства ветеринарии Ульяновской области. Как показала прокурорская проверка, Агентством ветеринарии в нарушение закона не обеспечена безопасность сибиреязвенного скотомогильника, расположенного в селе Ундоры Ульяновского района.

Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием устранить нарушения. Решением суда требования прокурора признаны законными и обоснованными. На Агентство ветеринарии Ульяновской области возложена обязанность обеспечить безопасность сибиреязвенного захоронения путем установления ограждения по его периметру, исключающее случайный доступ людей и животных, а также обозначения территории предупреждающей табличкой с надписью «сибирская язва», сообщила Волжская межрегиональная прокуратура.

В апреле этого года «Ъ» уже сообщал об опасной ситуации с сибиреязвенными скотомогильниками. Как ранее выяснила природоохранная прокуратура, в декабре 2019 года руководитель Агентства ветеринарии Нина Пелевина подписала четыре распоряжения о ликвидации 38 сибиреязвенных скотомогильников из 39 существующих в регионе. Скотомогильники фактически снимались с учета, за состоянием ограждений и предупреждающих знаков прекращался надзор. Прокурор через суды требовал отменить незаконные распоряжения и восстановить охранные зоны скотомогильников. Суды удовлетворили иски прокурора, однако по состоянию на апрель 2023 года ни по одному из 11 возбужденных исполнительных производств решение судов не исполнено. После этого природоохранный прокурор стал снова направлять в суд иски о бездействии Агентства ветеринарии.

Сергей Титов, Ульяновск