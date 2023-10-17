Бюджет поселка Новый Кременкуль перешел под контроль КСП Челябинской области

Полномочия по ведению контроля за средствами сельского поселения Новый Кременкуль перешли контрольно-счетной палате Челябинской области. Ранее они находились в ведении КСП Сосновского района.

Соглашение о передаче полномочий с муниципального на региональный уровень 17 октября подписали руководитель КСП Челябинской области Алексей Лошкин и председатель совета депутатов сельского поселения Новый Кременкуль Мария Бердникова.

«Подписание соглашения позволит использовать возможности, ресурсы и компетенции региональной счетной палаты при осуществлении контроля за бюджетом Нового Кременкуля»,— подчеркивают в областной КСП.

Ранее на региональный уровень были переданы полномочия по внешнему финансовому контролю над бюджетом Миасса. В связи с этим контрольно-счетная палата города была ликвидирована.

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