Бюджетные расходы Миасса будет контролировать Контрольно-счетная палата региона

Собрание депутатов Миасса и Контрольно-счетная палата Челябинской области заключили соглашение о передаче полномочий по внешнему финансовому контролю над муниципальным бюджетом на региональный уровень. Документ подписали 30 января, сообщается в telegram-канале КСП области.

В ведомстве отмечают, что возможность по передаче полномочий предусмотрена федеральным законодательством, а инициативу миасских властей поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Подписание соглашения позволит использовать возможности, ресурсы и компетенции региональной счетной палаты при осуществлении контроля за бюджетом Миасса»,– считают в КСП региона.

В сентябре 2022 года собрание депутатов Миасса ликвидировало городскую контрольно-счетную палату.