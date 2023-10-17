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Коммерсантъ FM
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ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в сотрудничестве с СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму 48-летнего мужчину, который подозревается в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Ведомство утверждает, что мужчина, в частности, размещал на полуострове тайники с боеприпасами по заданию украинских спецслужб, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

В ЦОС уточнили, что задержанный является гражданином России и живет в Бахчисарайском районе Крыма. ФСБ установила, что подозреваемый передавал СБУ сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове, говорится в сообщении ЦОС.

Утверждается, что сотрудники ФСБ задержали мужчину при изъятии пакета со взрывным устройством из тайника.

В опубликованном «РИА Новости» видео допроса задержанный утверждает, что вышел на связь с СБУ по электронной почте. Он заявил, что не планировал исполнять задания украинских спецслужб. По его словам, куратора из СБУ особо интересовал газопровод, но найти место для подрыва не удалось.

9 августа ФСБ сообщило о задержании в Крыму завербованного спецслужбами Украины россиянина, совершившего подрыв газопровода в курортном поселке Кореиз на Южном берегу полуострова.

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