С начала года клещевой боррелиоз выявили у 166 воронежцев

За девять месяцев 2023 года у жителей Воронежской области было зарегистрировано 166 случаев клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) — 7,26 случаев на 100 тыс. населения. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Во всех случаях пострадавшие отмечали присасывание клещей, преимущественно во время отдыха или работы на территории собственных домовладений, дачных участков»,— рассказали в ведомстве. Официально в Воронежской области было зарегистрировано 1954 пострадавших от укусов клещами, что на 6% меньше аналогичного периода 2022 года (2086 человек) и «не превышает среднемноголетних значений», отметили в ведомстве.

Клещевой вирусный энцефалит в Воронежской области не регистрируется.

Владимир Зоркий

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