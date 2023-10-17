Возрождать Царскосельский лицей будут на других объектах

После того как президент России Владимир Путин поддержал идею ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова о возрождении Царскосельского лицея как образовательного учреждения, стало известно, где может базироваться новый лицей для обучения госслужащих.

Директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов прокомментировал этот вопрос на пресс-конференции в Санкт-Петербурге. Он указал, что учебное заведение, скорее всего, будет работать недалеко от музея в Пушкине, поэтому не будет занимать исторически важные площади. Некрасов указал, что инициатива о возрождении пока лишь на этапе обсуждения, но вопрос о размещении будет скоро решен. Сам он поддерживает идею Комиссарова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что российский лидер не стал возражать против предложения о возрождении Царскосельского лицея, которое ректор РАНХиГС озвучил на рабочей встрече с ним.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте