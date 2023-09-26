Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея как учебного заведения

Президент РФ Владимир Путин не стал возражать против идеи возродить Царскосельский лицей в Санкт-Петербурге (город Пушкин) в качестве учебного заведения, которую ему на рабочей встрече озвучил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

Руководитель вуза указал, что инициатива пока что обсуждается, но в подобном вопросе необходима поддержка президента. Планируется, что на базе лицея будут давать «лучшее образование в духе патриотизма».

«Нам кажется, что было бы очень здорово лицей возродить именно как учебное заведение для того, чтобы готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе»,— заявил господин Комиссаров, которого цитирует пресс-служба Кремля.

На просьбу господина Путина уточнить, какие именно помещения планируют использовать при обучении, ректор РАНХиГС указал, что рассматриваются разные варианты: частично новые, частично исторические помещения. Алексей Комиссаров также добавил, что институт будет самостоятельно решать вопрос финансирования.

Ранее «Ъ-СПб» писал о первом «Петровском бале в Санкт-Петербурге», который дали в Царском Селе во второй половине августа.

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