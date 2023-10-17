Дмитрий Азаров в составе делегации РФ работает на форуме в Пекине

Во вторник, 17 октября, в Пекине стартует Третий форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь». В составе российской делегации, которую возглавляет президент Владимир Путин, работает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Всего в форуме участвуют представители 130 стран.

Одной из главных тем форума является развитие трансграничной инфраструктуры, налаживание энергетических и телекоммуникационных цепочек, снятие барьеров и макроэкономическая поддержка, переход на расчеты в национальных валютах, наращивание контактов между людьми.

Инициативу создать экономические коридоры в рамках нового «Шелкового пути» лидер Китая Си Цзиньпин озвучил в 2013 году. Он предложил объединить сухопутный и морской торговые пути, чтобы доставлять товары в страны Юго-Восточной Азии, Африку, на Ближний Восток и в Европу.

В Самарской области строится Климовский мост, который войдет в состав международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Концессионное соглашение подписано между правительством региона и АО «Концессионная компания „Обход Тольятти“» 16 октября 2019 года.

Позже стало известно, что при проектировании использовались фиктивные расчеты. Из-за завышенного транспортного потока удорожало строительство Климовского моста, ставшего вторым по стоимости после Крымского. Следствие установило, что в декабре 2018 года региональный минтранс заключил с «ИнфраКАП» контракт на составление прогноза интенсивности транспортных потоков при строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти. Компания получила за свою работу 10 млн руб. Подрядчик должен был провести исследование до конца того же месяца, но в действительности работа не проводилась, а в отчете о ее выполнении были использованы данные исследования сторонней организации.

Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «Мост уперся в мошенничество».

Евгений Чернов