Отменен приговор футбольным фанатам по делу о гибели человека в драке

Коллегия Новосибирского облсуда отменила приговор Заельцовского суда от 19 июня 2023 года в отношении Владимира Калугина и Дмитрия Комова, осужденным на 9 лет по делу о массовой драке между фанатами футбольных клубов «Сибирь» и «Енисей».

Дело возвращено в Заельцовский райсуд на новое рассмотрение, обвиняемые освобождены из СИЗО. Как стало известно «Ъ-Сибирь», причиной для отмены приговора, который был основан на обвинительном вердикте присяжных, стали процессуальные нарушения.

Это уже будет третий судебный процесс над Владимиром Калугиным и Дмитрием Комовым. В марте 2022 года присяжные оправдали обвиняемых, но прокуратура добилась отмены этого решения

Согласно материалам дела, 18 ноября 2017 года на спортплощадке школы 180 Новосибирска произошла массовая драка между болельщиками местного футбольного клуба «Сибирь» и красноярского «Енисея». С каждой стороны в ней участвовали по 13 человек. Потасовка, по словам свидетелей, продолжалась около минуты, после нее не смог подняться 30-летний житель Красноярска Эдуард Самышкин. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью, он скончался на месте. Следователи завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

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Константин Воронов