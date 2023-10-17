Сквер «Изумрудный» в Краснодаре готовят к открытию

В Молодежном микрорайоне Краснодара завершается благоустройство сквера «Изумрудный». Его уже готовят к открытию, рассказал в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов после утреннего осмотра зеленой зоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Получилось современное пространство для прогулок и отдыха. Уверен, будет пользоваться популярностью среди жителей Молодежного микрорайона, которые так долго его ждали»,— написал мэр.

Благоустройство сквера «Изумрудный» началось в апреле этого года. Сквер расположился на площади 44,5 тыс. кв. м.

В Краснодаре сейчас завершается благоустройство еще нескольких зеленых зон, работы хотят завершить до наступления холодов.

Вячеслав Рыжков

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