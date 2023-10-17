В Орске закончено расследование дела о коррупции в медсоцэкспертизе

Прокуратура решит вопрос с утверждением обвинительного заключения по уголовному делу в отношении должностного лица медико-социальной экспертизы в Орске. Ему инкриминируется три эпизода мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В настоящее время расследование дела завершено. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: СУ СК Оренбургской области

Следствие установило, что обвиняемый с мая 2019 по декабрь минувшего года с помощью служебного положения ввел двух жителей Орска в заблуждение. Он убедил их, что может решить вопрос с установлением статуса инвалида лицам, направленным на медсоцэкспертизу.

После этого фигурант дела «потребовал передать ему сумму свыше 200 тыс. руб. за помощь в решении вопроса об установлении инвалидности». Ранее в рамках расследования был установлен предполагаемый посредник во взятках в МСЭ.

Георгий Портнов