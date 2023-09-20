В Орске следствие вышло на предполагаемого посредника во взятках в МСЭ

Следователи возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве (п.«а» ч.3 ст.291.1, п.«а, б» ч.3 ст.291.1 УК РФ). Подозреваемой инкриминируется восемь преступлений. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что обвиняемая по договоренности с сотрудниками медсоцэкспертизы в Орске о передаче им незаконного вознаграждения за выдачу направлений на МСЭ и установление инвалидности с июля 2018 по март текущего года получила свыше одного млн руб. После этого она передала деньги должностным лицам за преступление.

До этого силовики предъявили обвинения должностным лицам медучреждения и медико-социальной экспертизы в Орске. Им вменяется взяточничество (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Ранее вынесли приговор бывшему начальнику «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (БСМЭ) Оренбургской области Андрею Громову. Экс-чиновнику назначили штраф в размере 750 тыс. руб. с лишением права заниматься финансовохозяйственной деятельностью в государственных медучреждениях на два года. По версии следствия и суда, обвиняемый без заключения договора аренды и согласования с минздравом региона предоставил в пользование индивидуальному предпринимателю недвижимость БМСЭ. Указанный бизнесмен курировал сферу ритуальных услуг.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Медэксперт отделался штрафом».

Георгий Портнов