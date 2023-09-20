В Орске следствие вышло на предполагаемого посредника во взятках в МСЭ

Следователи возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве (п.«а» ч.3 ст.291.1, п.«а, б» ч.3 ст.291.1 УК РФ). Подозреваемой инкриминируется восемь преступлений. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
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Следствие установило, что обвиняемая по договоренности с сотрудниками медсоцэкспертизы в Орске о передаче им незаконного вознаграждения за выдачу направлений на МСЭ и установление инвалидности с июля 2018 по март текущего года получила свыше одного млн руб. После этого она передала деньги должностным лицам за преступление.
До этого силовики предъявили обвинения должностным лицам медучреждения и медико-социальной экспертизы в Орске. Им вменяется взяточничество (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Ранее вынесли приговор бывшему начальнику «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (БСМЭ) Оренбургской области Андрею Громову. Экс-чиновнику назначили штраф в размере 750 тыс. руб. с лишением права заниматься финансовохозяйственной деятельностью в государственных медучреждениях на два года. По версии следствия и суда, обвиняемый без заключения договора аренды и согласования с минздравом региона предоставил в пользование индивидуальному предпринимателю недвижимость БМСЭ. Указанный бизнесмен курировал сферу ритуальных услуг.
Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Медэксперт отделался штрафом».